Кличко пригласил на экскурсию в Киев аналитика The Economist, включившего украинскую столицу в список худших городов

Городской голова Киева Виталий Кличко пригласил аналитика британского издания The Economist Джона Копстейка (Jon Copestake) в украинскую столицу и пообещал ему устроить экскурсию по городу.

Соответствующее письмо от В.Кличко в адрес Дж.Копстейка обнародовало посольство Украины в Великобритании в микроблоге в Твиттере.

В своем обращении мэр Киева выразил предположение, что Дж.Копстейк никогда не был в этом "прекрасном европейском городе", где проводится множество международных событий высокого уровня (например, Чемпионат Европы по футболу в 2012 году, песенный конкурс Евровидение в 2005 и 2017 годах).

В.Кличко пригласил британского аналитика посетить Киев в любое удобное для него время. "В случае если Вы примете мое приглашение, я лично проведу вам экскурсию по городу с большим удовольствием", - пообещал мэр.

Как известно, по версии издания The Economist Киев оказался в рейтинге десяти худших для жизни городов мира.