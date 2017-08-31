События

15:27 31.08.2017

Подросток получил ожоги 85% кожи на крыше вагона-автомобилевоза

Железнодорожники 30 августа в 18:40 на ст. Киев-Днепровский сняли с крыши грузового вагона (автомобилевоза) травмированного электротоком 15-летнего подростка, который получил 85% ожогов тела и находится в тяжелом состоянии.

Как сообщила пресс-служба "Укрзализныци", ранее 29 августа в 20:30 также на станции Киев-Днепровский на вагоне нашли пораженного током человека. Работники ГСЧС после отключения напряжения по станции сняли пострадавшего и скорой помощью отправили в больницу.

Железнодорожники напоминают, что правила безопасности граждан на железнодорожном транспорте Украины запрещают залезать на крышу вагонов, подниматься на опоры электрифицированных линий, прикасаться к металлическим проводам заземления, которые идут от опоры к рельсу, приближаться к электропроводам, лежащим на земле, ближе чем на 10 м.

В целом за восемь месяцев 2017 года на железных дорогах Украины в результате нарушения правил безопасности граждан на железнодорожном транспорте травмированы 365 граждан, из них 242 - со смертельным исходом.

"Несмотря на усилия железнодорожников по предупреждению травматизма, люди продолжают погибать из-за безответственного отношения к собственной жизни и здоровью", - резюмирует "Укрзализныця".

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Украинская сторона призвала РФ и ОРДЛО к максимальному соблюдению перемирия

Боевики используют крупнокалиберные пулеметы на мариупольском направлении

Следствие не установило организаторов теракта под Радой в 2015 году

Порошенко ввел в действие решение СНБО по кибербезопасности

Клыха удерживают в магнитогорской больнице – Новиков

ПОСЛЕДНЕЕ

В Киеве задержали группировку, изготавливавшую фальшивые паспорта

Кличко пригласил на экскурсию в Киев аналитика The Economist, включившего украинскую столицу в список худших городов

Руководитель аппарата КГГА уведомлен о подозрении в подделке диплома о высшем образовании

САП направила в суд обвинительный акт в отношении троих подозреваемых в хищении сахара со складов "Аграрного фонда"

Порошенко приобрел для полка ССО снайперские комплексы, бронежилеты и форму на несколько десятков миллионов гривень

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
цены на куклы на price.ua
РЕКЛАМА