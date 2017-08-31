Подросток получил ожоги 85% кожи на крыше вагона-автомобилевоза

Железнодорожники 30 августа в 18:40 на ст. Киев-Днепровский сняли с крыши грузового вагона (автомобилевоза) травмированного электротоком 15-летнего подростка, который получил 85% ожогов тела и находится в тяжелом состоянии.

Как сообщила пресс-служба "Укрзализныци", ранее 29 августа в 20:30 также на станции Киев-Днепровский на вагоне нашли пораженного током человека. Работники ГСЧС после отключения напряжения по станции сняли пострадавшего и скорой помощью отправили в больницу.

Железнодорожники напоминают, что правила безопасности граждан на железнодорожном транспорте Украины запрещают залезать на крышу вагонов, подниматься на опоры электрифицированных линий, прикасаться к металлическим проводам заземления, которые идут от опоры к рельсу, приближаться к электропроводам, лежащим на земле, ближе чем на 10 м.

В целом за восемь месяцев 2017 года на железных дорогах Украины в результате нарушения правил безопасности граждан на железнодорожном транспорте травмированы 365 граждан, из них 242 - со смертельным исходом.

"Несмотря на усилия железнодорожников по предупреждению травматизма, люди продолжают погибать из-за безответственного отношения к собственной жизни и здоровью", - резюмирует "Укрзализныця".