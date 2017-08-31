Следствие не установило организаторов теракта под Радой в 2015 году

В октябре-ноябре текущего года ожидается приговор двум обвиняемым в применении гранаты у здания Верховной Рады 31 августа 2015 года, вследствие чего погибли четыре бойца Национальной гвардии Украины, организаторов теракта следствию установить не удалось, заявил народный депутат из фракции "Народный фронт", советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

"Есть два уголовных дела: одно касается броска гранаты, который привел к гибели четырех нацгвардейцев и ранению более 100 национальных гвардейцев, полицейских и гражданских лиц. По нему двое лиц осуждаются Шевченковском судом. Заседания идут регулярно, ожидается в октябре, максимум в ноябре уже оглашение приговора", - рассказал А.Геращенко журналистам в четверг в Киеве.

По его словам, один из обвиняемых непосредственно бросил гранату, другой - прикрывал действия первого. "К сожалению, не удалось следствию установить, кто надоумил этих ребят. Они отказались от дачи признательных показаний, отказались от того, чтобы облегчить свою душу", - сообщил народный депутат.

Второе уголовное производство касается более 10 лиц, которые в тот день организовывали противостояние с сотрудниками полиции, нападали на них и били, рассказал А.Геращенко.

По словам парламентария, в уголовных делах по противостоянию у здания парламента 31 августа 2015 года фигурирует ряд бывших народных депутатов от партии "Свобода", которым инкриминировали насилие в отношении правоохранителей. "Тягнибок (лидер партии Олег Тягнибок – ИФ), в отличие от других своих соратников, был умнее - не высказывал напрямую заявления о необходимости рвать строй полицейских, нападать на них, но были другие лица из его партии, которые призывали к этому", - сказал А.Геращенко.

Он добавил, что следствие изучало вопрос возможной причастности руководства партии "Свобода" к организации террористического акта. "Но это не подтвердилось. Хотя за несколько дней до этих событий Олег Тягнибок был в военной части, в которой служил молодой человек, кинувший гранату. Однако этой оказалось совпадением", - рассказал депутат.

При этом А.Геращенко отметил, что вина за произошедшее лежит не только на человеке, который бросил гранату, но и на тех политических силах, которые подогрели агрессию и ненависть к Верховной Раде, правоохранительным органам во время акции и создали атмосферу, в которой случившееся стало возможным.

Как сообщалось, 31 августа Верховная Рада в первом чтении 265 голосами одобрила президентский законопроект о внесении изменений в Основной закон страны в части децентрализации власти. После этого под зданием парламента начались столкновения митингующих, выступающих против голосования за данный законопроект, с правоохранителями.

В результате столкновений и брошенной в правоохранителей гранаты на месте погиб один солдат срочной службы Нацгвардии Украины, позже в госпиталях скончались трое гвардейцев, получивших тяжелые ранения. В результате происшествия был госпитализирован 141 пострадавший, из них 131 человек - милиционеры и гвардейцы.

В ЕРДР были внесены сведения по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных ст.348 (посягательство на жизнь работника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего), ч.3 ст.345 (угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа), ст.293 (групповое нарушение общественного порядка), ч.2 ст.294 (массовые беспорядки), ч.3 ст.258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранителями были задержаны 18 человек, подозреваемых в беспорядках возле Верховной Рады 31 августа.