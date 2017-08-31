Нацгвардейцы будут принимать присягу на площади у ВР, где в 2015 году погибли четверо бойцов

Мероприятия в память о погибших в 2015 году бойцах Национальной гвардии Украины прошли в четверг на площади Конституции у здания Верховной Рады.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", на стене здания парламента у места, где погибли 4 бойца Нацгвардии, открыли памятную доску, ее освятили священники УПЦ-КП, они также отправили панихиду по погибшим. В мероприятии приняли участие председатель Верховной Рады Андрей Парубий, министр внутренних дел Арсен Аваков, командующий Национальной гвардии Юрий Аллеров, нацгвардейцы, родственники погибших.

"Мы приняли решение... что это будет правильно и честно, чтобы впредь присягу нацгвардейцы принимали здесь, на этом месте, на площади перед Верховной Радой", - заявил А.Аваков.

Он напомнил, что 31 августа 2015 года во время акции протеста были ранены 120 человек, 4 погибли: Богдан Дацюк, Игорь Дебрин, Александр Костина, Дмитрий Сластников. Глава МВД отметил, что пострадали как гражданские лица, так и правоохранители, но больше всего пострадали бойцы Нацгвардии.

"Я хочу, чтобы каждый политик, который организовать такие мероприятия, помнил об этом и нес ответственность политическую, и не (только - ИФ) политическую, а человеческую", - добавил министр.

Как сообщалось, 31 августа 2015 года Верховная Рада в первом чтении 265 голосами одобрила президентский законопроект о внесении изменений в Основной закон страны в части децентрализации власти. После этого под зданием парламента начались столкновения митингующих, выступающих против голосования за данный законопроект, с правоохранителями.

В результате столкновений и брошенной в правоохранителей гранаты на месте погиб один солдат срочной службы Нацгвардии Украины, позже в госпиталях скончались трое гвардейцев, получивших тяжелые ранения. В результате происшествия был госпитализирован 141 пострадавший, из них 131 человек - милиционеры и гвардейцы.

Спустя год Рада приняла постановление об увековечивании памяти бойцов Нацгвардии, которые погибли 31 августа 2015 года у стен парламента, которым, в частности, было предусмотрено создание памятной доски с именами погибших.