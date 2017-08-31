Министры обороны Южной Кореи и США подтвердили готовность к принятию военных мер против КНДР - СМИ

Главы военных ведомств Южной Кореи и США Сон Ен Му и Джим Мэттис согласились, что дипломатические усилия двух стран должны быть подкреплены готовностью к военным мерам против КНДР в условиях исходящей от нее ракетно-ядерной угрозы, сообщили южнокорейские СМИ.

Министры обороны "подчеркнули, что одновременные мощные, эффективные и надежные меры военного характера должны дополнять дипломатические усилия", говорится в информационном сообщении Министерства обороны Южной Кореи по итогам переговоров Сон Ен Му и Дж.Мэттиса в Пентагоне.

По окончании переговоров южнокорейский министр заявил журналистам: "Внимание было сосредоточено на союзе Южной Кореи и США перед лицом угрозы от ракетной и ядерной программ Северной Кореи".

Дж.Мэттис, со своей стороны, подчеркнул: "Здесь, в Вашингтоне, мы глубоко убеждены, что Южная Корея находится на передовой линии фронта, и мы не можем оставаться благодушными. В интересах укрепления нашего союза в настоящее время мы должны углублять наше военное сотрудничество на основе существующего между двумя нашими странами высокого уровня доверия".

Стороны договорились продолжить обсуждение деталей сотрудничества, в том числе в военно-технической сфере, в октябре текущего года в Сеуле, отмечается в сообщениях СМИ.

Переговоры проходили в Вашингтоне вскоре после произведенного Северной Кореей пуска баллистической ракеты "Хвансон-12", который был осужден СБ ООН.