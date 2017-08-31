События

00:59 31.08.2017

Легковушка сгорела на проспекте Бажана в Киеве

Легковой автомобиль полностью выгорел в среду вечером на проспекте Бажана в Киеве на повороте с улицы Руденко, пострадавших нет.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" представитель полиции, задымление произошло во время движения, после чего машина сбавила ход и уперлась в столб, а водитель и пассажир сбежали с места происшествия.

Автомобиль зарегистрирован в Кировоградской области.

Для тушения автомобиля прибыли пожарные расчеты, которые ликвидировали возгорание, однако, автомобиль выгорел полностью.

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