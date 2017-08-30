События

21:08 30.08.2017

Украина привлекает профессоров права для обеспечения позиции в МУС по иску против РФ

Для обеспечения полной правовой позиции в Международном уголовном суде (МУС) по иску против РФ официальный Киев привлекает профессоров и преподавателей права.

"Мы работаем с американской юридической компанией. Сейчас привлекаем преподавателей, профессоров, которые специализируются на отдельных сферах права - для обеспечения полного представления картинки, обеспечения полной правовой позиции в суде в Гааге", - сообщила в эфире "5 канала" в среду заместитель главы МИД Елена Зеркаль.

Она пояснила, что это делается с учетом специфики иска.

"Мы в этом вопросе "пионеры", мы первые формируем повестку дня новых гибридных угроз", - сказала Е.Зеркаль.

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