Украинская армия попала в топ-30 лучших в мире

Международная компания Global Firepower, которая ежегодно составляет рейтинг лучших армий мира, в этом году поместила Украину на 30 место - между Швецией и Мьянмой, сообщает Министерство обороны Украины в среду.

"Первое место заняла армия США, второе - РФ. В первую десятку также вошли Великобритания, Япония, Турция, Германия и Египет. Рейтинг лучших армий мира состоял из 133 стран", - говорится в сообщении.

Для создания рейтинга компания провела комплексное исследование, во время которого учла более 50 факторов. Страны, у которых есть ядерный арсенал, получали бонусные баллы. Также дополнительные баллы получали страны, являющиеся членами НАТО.

Из стран-соседей выше Украины в рейтинге, кроме РФ, также Польша, чья армия заняла 19 место в рейтинге. Остальные страны-соседи Украины находятся ниже по списку: армия Румынии заняла 42е место, Беларуси – 49е, Венгрии – 63е, Словакии – 74е. Молдова в рейтинге Global Firepower не фигурирует.