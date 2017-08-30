В Николаевской области столкнулись три грузовика: есть жертвы

В Николаевской области вблизи с.Шевченково произошло столкновение трех грузовых автомобилей, в результате ДТП погиб водитель "КамАЗа" и пострадал пассажир, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Как рассказала в среду пресс-служба ГСЧС в Николаевской области, информация о ДТП в с.Шевченково Витовского района на автодороге М-14 "Одесса-Мелитополь-Новоазовск" поступила спасателям в 23:13.

По приезду выяснилось, что в результате столкновения трех грузовых автомобилей погиб водитель "КамАЗа" и пострадал пассажир DAF.

Спасатели деблокировали пострадавшего из кабины автомобиля, с помощью бензорезака – STIHL. Каретой скорой помощи мужчина доставлен в больницу скорой медицинской помощи г.Николаев.

"Водитель третьего автомобиля КАМАЗ в удовлетворительном состоянии, от госпитализации отказался", - сказано в сообщении.

Для выяснения причин и обстоятельств происшествия на месте работал очередной патруль полиции.