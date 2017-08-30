События

16:35 30.08.2017

Суд отпустил Шуфрича-младшего на поруки отца

Шевченковский районный суд г.Киева избрал Нестору Шуфричу - сыну народного депутата Нестора Шуфрича, который совершил ДТП в Киеве, меру пресечения в виде личного поручительства отца.

Прокуратура просила суд избрать Н.Шуфричу меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, однако следственный судья в ходе судебного заседания не нашел оснований для удовлетворения ходатайства прокуратуры.

"Применить меру пресечения в виде применения личного поручительства", - сказала судья.

В свою очередь, пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец сообщила, что это решение будет обжаловано. "Будем обжаловать", - написала она на своей странице в соцсети Facebook в среду.

Как сообщалось, вечером 26 августа сын Н.Шуфрича на пешеходном переходе сбил 31-летнего мужчину, которого впоследствии госпитализировали с многочисленными травмами.

В пресс-службе народного депутата сообщали, что автомобиль марки Bentley, совершивший наезд, не принадлежал сыну нардепа, а был взят напрокат.

Н.Шуфрич-младший не оставлял место происшествия, пошел на контакт с полицией и начал давать объяснения. Утверждается, что он в сопровождении адвоката и брата Александра прошел наркологическую экспертизу, которая показала полное отсутствие алкоголя, что было зафиксировано видеосъемкой.

В Главном управлении Национальной полиции в Киеве подтвердили информацию о произошедшем ДТП, указав, что на момент аварии в салоне иномарки вместе с водителем, 1994 года рождения, находился его товарищ.

Следователи начали уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) УК Украины. Водитель сотрудничает со следствием, его загранпаспорт приобщен к материалам дела. Автомобиль изъяли и доставили на штрафплощадку.

29 августа следователь сообщил о подозрении Н.Шуфричу. Его действия квалифицированы по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее тяжкие телесные повреждения) УК Украины.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

В Николаевской области столкнулись три грузовика: есть жертвы

Российская журналистка Курбатова будет принудительно выдворена из Украины

Венский суд отказал Испании в экстрадиции Фирташа

Ураган "Харви" обрушился на Луизиану

В СБУ заявляют о правомерности действий в отношении журналистки российского "Первого канала" Курбатовой

ПОСЛЕДНЕЕ

Трамп раскритиковал нынешнюю политическую линию Вашингтона в отношении Пхеньяна

Участниками 14-й выставки "Оружие и безопасность-2017" в Киеве в октябре станут около 300 компаний из 11 стран

Кабмин утвердил план мер по противодействию отмывания доходов и финансированию терроризма на 2017-2019 гг

Поезда Киев - Перемышль с 16 по 27 октября будут курсировать до ст. Медика и Львов

Перестрелка в Княжичах: ГПУ сообщила о подозрении трем служащим Нацполиции

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
http://price.ua
РЕКЛАМА