События

15:38 30.08.2017

Участниками 14-й выставки "Оружие и безопасность-2017" в Киеве в октябре станут около 300 компаний из 11 стран

Собственные разработки в интересах сектора безопасности и обороны в рамках 14-й международной выставки "Оружие и безопасность-2017", которая пройдет 10-13 октября в Киеве представят около 300 компаний из 11 стран.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в среду в оргкомитете выставки, помимо украинских компаний, свое участие в киевской "Оружие и безопасность-2017" уже подтвердили США, Турция, Польша, Пакистан, Германия, Франция, Италия, Израиль, Китай, ОАЭ. При этом Турция, Польша и Пакистан планируют представить на выставке национальные павильоны.

В числе зарубежных участников выставки, турецкие Aselsan и Roketsan, американская Night Vision Devices, китайская BACEI, французские Rockwell Collins France и Ouvry, польские PGZ и WB Electronics, израильская Opgal Optronic Industries, итальянская CMS Industries, германская Rohde & Shwarz, пакистанское DEPO, эмиратская International Armored Group.

Возможности ОПК Украины на киевской "Оружие и безопасность-2017" представят оборонные предприятия государственного и частного сегментов ОПК, включая предприятия госконцерна "Укроборонпром" и "Лиги оборонных предприятий Украины", а также известные на мировом рынке отраслевые флагманы, среди которых ПАО "АвтоКрАЗ", ПАО "Кузня на Рыбальском", корпорация "ТАСКО", КПСПС "Арсенал", ГП "Конструкторское бюро "Южное" им. Янгеля".

По данным оргкомитета, основные акценты выставки отражают стоящие перед ОПК Украины в условиях долгосрочных вызовов обороноспособности государства задачи по обеспечению масштабного перевооружения ВСУ и развитию украинского оборонного рынка, наращиванию международного ВТС и расширению присутствия украинских оборонных компаний на мировом рынке вооружений, внедрение стандартов НАТО в производство оборонной продукции.

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