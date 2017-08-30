"Киевстар" отказывается только от старых контрактных тарифов с малым числом абонентов

Мобильный оператор "Киевстар" с 1 сентября откажется только от старых контрактных тарифных планов, число абонентов которых осталось незначительно и эти пакеты являются устаревшими.

Об этом агентству "Интерфакс-Украина" сообщил президент компании Петр Чернышов в среду.

"Это все контракт, это касается 140 тыс. абонентов (около 0,5% абонентской базы – ИФ), которые у нас находились на очень старых контрактных тарифах, а сейчас мы продаем другую контрактую линейку. Мы просто закрыли старые тарифы и подобрали наиболее близкие по ценам новые, а в них большой пакет 3G. Люди получили новые тарифы с огромными гигабайтами и новыми услугами", - констатировал П.Чернышов.

Ранее в пресс-службе оператора в комментарии агентству отмечали, что отказ от ряда тарифов вызван их непопулярностью, в связи с чем пользователи этих тарифов с 1 сентября будут переведены на новые.

"Есть ряд устаревших контрактных тарифных планов, где условия не удовлетворяют актуальных потребностям клиентов. Эти тарифные планы не пользуются популярностью, поэтому они закрываются. Клиентам предложен переход на актуальные тарифы из действующей линейки, где больше мобильного интернета, СМС и голосового трафика", - говорили в пресс-службе оператора.

Так, согласно сообщению "Киевстара", 1 сентября 2017 года прекращают действовать тарифные планы "Киевстар Комфорт 35", "Киевстар БЕЗЛИМ 35", "Свободный Киевстар 35", "Киевстар Комфорт 50", "Киевстар БЕЗЛИМ 50", "Киевстар Комфорт 55", "Свободный Киевстар 55", "Киевстар Комфорт 75", "Киевстар Комфорт 70", "Киевстар БЕЗЛИМ 70", "Киевстар Комфорт 95", "Киевстар БЕЗЛИМ 100", "Киевстар Комфорт 100", "Киевстар Комфорт 130", XXL, "Неограниченный Эксклюзивный", "Неограниченный Легкий +", "Неограниченный Простор", "Киевстар Комфорт 400", "Киевстар Комфорт 400+".

В связи с этим 1 сентября 2017 года абоненты указанных тарифных планов бесплатно и автоматически будут переведены на другие тарифные планы. Абоненты пакетов "Киевстар Комфорт 35", "Киевстар БЕЗЛИМ 35", "Свободный Киевстар 35", "Киевстар Комфорт 50" будут переведены на пакет "Все за 70+".

Абоненты пакетов "Киевстар БЕЗЛИМ 50", "Киевстар Комфорт 55", "Свободный Киевстар 55", "Киевстар Комфорт 75", "Киевстар Комфорт 70", "Киевстар БЕЗЛИМ 70", "Киевстар Комфорт 95" перейдут автоматически на пакет "Все за 110".

Те, кто пользовался пакетами "БЕЗЛИМ 100", "Киевстар Комфорт 100", "Киевстар Комфорт 130" будут переведены на пакет "Все за 175".

Абоненты пакета XXL, "Неограниченный Эксклюзивный" перейдут на пакет "Все за 250", а абоненты услуг "Неограниченный Легкий +" на пакет "Все за 350".

"Киевстар" – крупнейший украинский оператор мобильной связи, обслуживавший на конец июня этого года 26,1 млн абонентов. Его выручка за первое полугодие 2017 года увеличилась на 10,8% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года - до 7,929 млрд грн, а EBITDA выросла на 13,8% – до 4,378 млрд грн.

Акционеры "Киевстар" – международная группа Veon Ltd. (ранее – VimpelCom ltd). Акции группы находятся в свободном обращении на фондовой бирже NASDAQ.