События

11:31 30.08.2017

Суд продлил пятерым обвиняемым в "деле 2 мая" в Одессе срок ареста из-за сбежавшего в РФ фигуранта дела

Ильичевский городской суд (Черноморск Одесской области) продлил на 30 дней – до 29 сентября – срок содержания под стражей пятерым обвиняемым в деле о событиях 2 мая 2014 года в Одессе (в части события на Греческой площади).

Такое решение суд принял 29 августа, в т.ч. из-за того, что один из фигурантов дела Владислав Ильницкий, который до этого был выпущен из-под стражи, незаконно покинул территорию Украины и выехал в Россию.

Таким образом, под стражей остаются двое россиян: Максим Сакауов и Евгений Мефедов и трое граждан Украины: Сергей Долженков, Владислав Романюк и Сергей Корчинский.

При этом количество обвиняемых в данном деле сократилось до 19, т.к. суд по ходатайству прокуратуры вывел дело В.Ильницкого в отдельное производство. Также мужчина был объявлен в розыск.

Как сообщалось, в середине августа стало известно, что В.Ильницкий выехал в РФ. При этом официально он границу Украины не пересекал. В России В.Ильницкий был сначала задержан в аэропорту "Домодедово", откуда был депортирован, предположительно, в Беларусь. Но спустя сутки снова въехал в Россию и уже пересечь границу и остаться в этой стране.

Российские власти эту ситуацию никак не прокомментировали.

2 мая 2014 года в Одессе в ходе массовых беспорядков погибло 48 человек и более 200 были ранены. Большинство жертв трагедии погибли в Доме профсоюзов. Следствие установило, что массовые беспорядки в Одессе были организованы и умышленно спланированы.

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