События

10:58 30.08.2017

Вспышка АЧС зафиксирована в Киевской области

Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей (Госпродпотребслужба) в последние дни получила положительный результат исследования на африканскую чуму свиней (АЧС) в Киевской области.

Согласно сообщению на сайте Госпродпотребслужбы, на территории бывшего склада химических удобрений, на окраине с. Фарбованое (Киевская обл.) обнаружено четыре трупа домашних свиней. При исследовании отобранных проб биоматериала в Государственном научно-исследовательском институте по лабораторной диагностике и ветеринарно-санитарной экспертизы 28 августа установлен диагноз АЧС.

С целью координации действий по локализации и ликвидации вспышки АЧС проведено заседание Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии при Яготинской райгосадминистрации, решением которой утвержден план ликвидации АЧС. Определены границы эпизоотического очага, зоны защиты и надзора.

В очаге заболевания проводятся мероприятия по локализации и недопущению распространения возбудителя АЧС.

Африканская чума свиней - контагиозное вирусное заболевание домашних и диких свиней. Оно передается при прямом контакте больных и здоровых животных через продукты из свинины, клещами и механически (транспортными средствами, при перемещении людей и животных). Вакцины от АЧС нет.

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