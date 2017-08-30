Спасатели обнаружили обломки вертолета и тело пилота в лесу под Яремче

Во вторник днем вблизи с.Яблуница Яремчанского городского совета Ивано-Франковской области в труднодоступном месте спасатели обнаружили обломки вертолета и тело мужчины, сообщает пресс-служба Госслужбы Украины по ЧС.

В ведомстве отметили, что на момент обнаружения места аварии, а также в первые часы после обнаружения марка воздушного судна и личность погибшего не были установлены. При этом, отметили в ГСЧС, по предварительным данным, это может быть тело 53-летнего львовянина, которого разыскивали спасатели ряда районов Ивано-Франковской и Закарпатской областей с понедельника. Об исчезновении мужчины сообщила 28 августа его жена. По словам женщины, она последний раз общалась с ним вечером 24 августа.

В то же время, в сводке событий по состоянию на утро среды на сайте ГСЧС отмечается, что "вблизи с.Поляница Яремчанского городского совета в 14.40 29 августа в лесном массиве обнаружен разбитый частный вертолет (Robinson R22 Beta), а также тело пилота. По факту происшествия правоохранительными органами проводится расследование".