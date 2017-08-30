Лидеры Бельгии, Люксембурга и Франции обсудили перезапуск ЕС

Премьер-министры Бельгии и Люксембурга Шарль Мишель и Ксавье Беттель и президент Франции Эмманюэль Макрон намерены создать "коалицию доброй воли" из сторонников придания эффективного импульса Европе, сообщил телеканал RTBF.

"Через несколько недель в Германии будут важные выборы. Мы думаем, что после этих выборов в Германии настанет, возможно, уникальный момент, чтобы был дан настоящий новый импульс европейскому проекту в этот год 60-й годовщины Европейского союза. И мы полагаем, что это момент перезапустит наши амбиции, чтобы (единая - ИФ) Европа больше ощущалась нашими согражданами, семьями, предприятиями как доброе дело, как улучшение, при большей безопасности, большей защите и также большей свободе", - заявил Ш.Мишель в интервью RTBF перед встречей вечером во вторник в Люксембурге с К.Беттелем и Э.Макроном.

По его мнению, такого момента не было в последние годы, когда Европа переживала кризис за кризисом.

Согласно комментариям СМИ к этой встрече, приход на европейскую политическую сцену нового поколения европейских политиков примерно одного возраста и одного - либерального - политического направления может открыть дополнительные возможности для перезапуска Европы, чьи экономические показатели начали внушать оптимизм на ближайшие годы.

"Мы не знали войны, и все трое мы любим Европу", - прокомментировал планы руководителей трех франкоязычных государств люксембургский премьер.

"На нашем поколении лежит совершенно особая ответственность перестроить Европу", - заявил французский президент. Э.Макрон выдвинул перечень из десятка "основополагающих пунктов", которые, по его замыслу, должны помочь Европе совершить прорыв. Речь идет о валютном и экономическом союзе, социальных аспектах, обороне и др.

Предложенные президентом Франции ориентиры дополняют уже сделанные тремя странами Бенилюкса (Бельгией, Нидерландами и Люксембургом) в начале года в кулуарах саммита ЕС на Мальте предложения по обновлению Евросоюза.

Нидерландский премьер-министр Марк Рютте не принимал участия во встрече во вторник в Люксембурге. Три франкоязычных лидера заверили, что глава правительства Нидерландов разделяет их взгляды, и К.Беттель сообщил, что разговаривал с ним по телефону перед началом встречи, отметив, что она вовсе не является "неким клубом трех избранных соседей".

В свою очередь, Э.Макрон добавил, что в четверг встречается с М.Рютте в Париже для обсуждения своих предложений.