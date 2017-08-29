В Украину прибыла делегация генералов и офицеров ВС Польши во главе с начгентшаба Суравским

Во вторник в Украину прибыла группа офицеров и генералов Вооруженных сил Польши, которую возглавляет начальник Генерального штаба ВС Польши генерал-лейтенант Лешек Суравский, сообщил начальник Национальной академии Сухопутных войск ВСУ Павел Ткачук.

"Находясь на Львовщине, генерал-лейтенант Лешек Суравский ознакомится со спецификой деятельности Национальной академии Сухопутных войск, Международного центра миротворчества и безопасности. Верю, что это будет эффективным и результативным продолжением военно-политического диалога между нашим странами", - написал во вторник вечером П.Ткачук в своей странице в соцсети Фейсбук.