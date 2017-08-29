Порошенко признателен украинским летчикам за мастерство на "International Airshow - 2017" в Польше

Президент Украины Петр Порошенко выразил благодарность 831-й бригаде тактической авиации за достойное выступление на международном авиационном показе "International Airshow - 2017", который проходил 26-27 августа в польском городе Радом.

"Наши летчики в очередной раз показали класс на международном авиационном показе International Airshow - 2017. Благодарю 831 бригаду тактической авиации / 831s tactical aviation brigade за мастерство выступления и достойное представление Украины", - написал президент на странице в Фейсбуке во вторник.

Как сообщалось, летный и инженерно-технический состав 831-й бригады тактической авиации воздушного командования "Центр" принимал участие в международном авиационном показе "International Airshow - 2017", который проходил 26-27 августа в польском Радоме. Украина была представлена на авиашоу двумя самолетами-истребителями Су-27 и военно-транспортным самолетом Ан-26.

По информации польских СМИ, за авиашоу наблюдали 170 тыс. человек.