СБУ запретила двум испанским журналистам въезд в Украину до 2020 года

Служба безопасности Украины запретила испанским журналистам-фрилансерам Антонио Памплиеге и Мануэлю Анхелю Састре въезд в Украину до 2020 года за антиукраинскую деятельность.

"Они писали неправдивые материалы, в том числе, о том, что украинская армия якобы обстреливает мирные украинские города и села", – пояснила агентству "Интерфакс-Украина" спикер СБУ Елена Гитлянская.

В связи с этим указанные лица не были пропущены украинскими пограничниками на территорию страны 24 августа и выдворены из Украины на следующий день.