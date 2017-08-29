События

14:12 29.08.2017

СБУ запретила двум испанским журналистам въезд в Украину до 2020 года

Служба безопасности Украины запретила испанским журналистам-фрилансерам Антонио Памплиеге и Мануэлю Анхелю Састре въезд в Украину до 2020 года за антиукраинскую деятельность.

"Они писали неправдивые материалы, в том числе, о том, что украинская армия якобы обстреливает мирные украинские города и села", – пояснила агентству "Интерфакс-Украина" спикер СБУ Елена Гитлянская.

В связи с этим указанные лица не были пропущены украинскими пограничниками на территорию страны 24 августа и выдворены из Украины на следующий день.

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