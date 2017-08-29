В Николаеве проходят обыски у местных депутатов и предпринимателей

Обыски у депутатов Николаевского городского совета и крупных предпринимателей проходят во вторник с утра, сообщила интернет-изданию "Украинская правда" пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган.

"Обыски действительно проходят. Однако я пока не могу предоставить какую-либо официальную информацию. Позднее генеральный прокурор сделает официальное сообщение", - сказала Л.Сарган.

Местный сайт "Новости N" сообщает об этих обысках с указанием фамилий депутатов горсовета от "Оппозиционного блока" и ряда предпринимателей. Как пишет издание, ссылаясь на формулировку в определении суда, они подозреваются в "поставке оружия и наркотиков из зоны АТО".