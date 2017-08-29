События

10:54 29.08.2017

Более 20 украинских в/ч к концу года перейдут на систему питания по стандартам НАТО

До конца текущего года 22 воинские части украинской армии перейдут на новую систему питания по каталогу продуктов, общепринятых в армиях стран-членов НАТО, сообщил представитель Министерства обороны Украины Максим Праута.

На брифинге во вторник в Киеве он рассказал, что с 1 сентября на новую систему перейдут Национальная академия Сухопутных войск им.гетмана Петра Сагайдачного и еще три воинских части Сухопутных войск и Сил специальных операций.

"Переход всех воинских частей Вооруженных сил Украины на новую систему питания запланирован до конца 2019 года. Также до конца 2019 года планируется увеличить количество штатных должностей специалистов продовольственной службы, которые будут привлечены к организации питания по новой системе. В этом году уже введено около 400 таких должностей", - проинформировал М.Праута.

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Интерфакс-Украина
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