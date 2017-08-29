СБ ООН проведет экстренное заседание в связи с ракетным пуском КНДР

Совет безопасности ООН во вторник соберется на экстренное заседание для обсуждения ситуации в связи с последним запуском пуска Северной Кореей баллистической ракеты, сообщило министерство иностранных дел Южной Кореи.

"Южная Корея, США и Япония совместно обратились с просьбой к Совету безопасности ООН о проведении экстренного заседания в связи с острой угрозой миру и безопасности", - говорится в заявлении министерства. В нем указывается, что заседания состоится во вторник.

Как сообщалось, ранее с требованием созыва заседания Совбеза выступил премьер-министр Японии Синдзо Абэ, назвав пуск и пролет ракеты над японской территорией "безрассудством и невиданной ранее серьезной угрозой" миру и безопасности в регионе.

Как сообщалось, запущенная КНДР ракета пролетела около 2 тыс. 700 км, в том числе над японской территорией, достигнув при этом максимальной высоты 550 км. Генсек кабинета министров Японии Есихидэ Суга сообщил, что ракета пролетела над мысом Эримо на Хоккайдо и упала в Тихий океан примерно в 1180 км от Эримо.