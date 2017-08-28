Полиция Канады конфисковала рекордную партию кокаина из Аргентины стоимостью $200 млн

Сотрудники правопорядка Канады обнаружили тонну кокаина, которую преступники перевозили из Аргентины и планировали реализовать на канадской территории, сообщили в понедельник канадские СМИ.

"Мы никогда прежде не конфисковали столь большой объем (этого наркотика - ИФ)", - приводят издания слова представителя местной полиции Рика Барнама.

Незаконный груз, который задержанные намеревались продать в канадской провинции Онтарио, был найден в порту Монреаля. По оценкам полиции, стоимость партии кокаина составляет примерно $200 млн.

Стражи порядка задержали троих подозреваемых, которым будут предъявлены обвинения в распространении запрещенных веществ.