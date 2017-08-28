События

19:04 28.08.2017

Датская группа по разминированию приобщилась к очистке территорий в районе Мирной Долины

С начала августа текущего года к гуманитарному разминированию территорий на Донбассе приобщилась неправительственная организация "Датская группа по разминированию" (Danish Demining Group, DDG), сообщает Министерство обороны Украины.

"В настоящее время ведутся работы по гуманитарному разминированию в районе населенного пункта Мирная Долина Попаснянского района Луганской области", - говорится в сообщении.

В Минобороны отмечают, что Датская группа по разминированию действует в рамках проекта "Защита населения, пострадавшего в ходе военного конфликта путем предоставления юридической (правовой) помощи и противоминной деятельности". Под координацией Минобороны осуществляется реализация "Плана мер по организации работ гуманитарного разминирования освобожденных территорий Донецкой и Луганской областей на 2017 год".

Как отмечают в ведомстве, Датская группа по разминированию (Danish Demining Group) является подразделением Датского совета по делам беженцев, которая работает в отрасли гуманитарной деятельности, связанной с разминированием. Группа была основана в марте 1997 года; сейчас превратилась в общественное движение за запрет использования противопехотных мин как негуманного оружия.

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