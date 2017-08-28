Прокуратура вручила подозрение первому заммэра Ирпеня

Прокуратура Киевской области в понедельник сообщила о подозрении первому заместителю городского головы Ирпеня (Киевская обл.) Дмитрию Христюку в хищении (вместе с мэром этого города Владимиром Карплюком) бюджетных средств и земель на десятки миллионов гривень.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области, действия Д.Христюка квалифицированы по ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации), ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением совершенного в составе преступной организации), ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 205 (фиктивное предпринимательство совершенное в составе преступной организации), ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов совершенное в составе преступной организации), ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 366 (служебный подлог, совершенный в составе преступной организации), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины.

Первого заммэра Ирпеня допросили как подозреваемого, прокуратура также ходатайствует об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщалось, мэр Бучи Анатолий Федорук и мэр Ирпеня В.Карплюк подозреваются в незаконной передаче земельных участков в собственность своему окружению.