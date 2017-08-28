Полицейские оперативно задержали трех преступников, похитивших киевлянина

В Киеве в минувшее воскресенье трое злоумышленников посреди улицы набросились на местного жителя и принудительно посадили в салон автомобиля, после чего попытались скрыться, однако благодаря оперативному реагированию сотрудников полиции и неравнодушной гражданке нападавших задержали.

"Происшествие случилось вчера около 17:20 в Голосеевском районе столицы. Правоохранители получили сообщение о том, что на проспекте Науки на мужчину набросились три человека и против его воли посадили в салон автомобиля "Фольксваген". В Киеве немедленно ввели план "перехват", - сообщает пресс-служба Нацполиции Украины в понедельник.

В полиции отмечают, что благодаря предоставленной заявительницей информации и оперативному реагированию работников всех структурных подразделений столичной полиции автомобиль остановили неподалеку от места преступления.

"В салоне автомобиля находились трое злоумышленников и потерпевший. Следствию 25-летний мужчина пояснил, что на проспекте Науки из автомобиля "Фольксваген" на него набросились трое человек. Кроме этого, в салоне автомобиля работники полиции обнаружили два револьвера и патроны", - цитирует пресс-служба начальника ГУ Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко.

Правоохранители выяснили, что нападавшие - 26-летний, 39-летний и 50-летний местные жители, которые ранее не привлекались к уголовной ответственности. Следствию сообщить причины похищения 25-летнего киевлянина злоумышленники отказались.

"Следователи Голосеевского управления полиции начали уголовное производство по части 2 статьи 146 Уголовного кодекса Украины, это - незаконное лишение свободы или похищение человека. Трех злоумышленников задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, решается вопрос об избрании им меры пресечения. Фигурантам грозит до пяти лет лишения свободы", - отметил А.Крищенко.