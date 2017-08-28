События

14:37 28.08.2017

Неизвестные разбили мемориальную плиту герою Небесной сотни Сеныку в Киеве

В центре Киева неизвестные разрушили мемориальную плиту украинскому активисту Евромайдана, Герою Украины Роману Сеныку, сообщил волонтер Назар Приходько.

В частности Н.Приходько обнародовал на своей странице в соцсети Фейсбук фотографию разбитой мемориальной плиты и написал: "В Киеве, и где – возле стадиона "Динамо" имени Валерия Лобановского на Грушевского – неизвестные уроды разбили мемориальную плиту одному из первых четырех Героев Небесной сотни, ветерану войны на Балканах - Роману Сеныку, который был тяжело ранен во время боев на Грушевского 22.01.2014, в результате чего Роман умер от ран через 2 дня - 25.01.2017".

Как сообщалось, Р.Сенык получил огнестрельное ранение 22 января 2014 года возле стадиона "Динамо" на ул.Грушевского в Киеве во время событий Евромайдана. Он перенес несколько операций, потерял много крови. Р.Сенык умер 25 января, не приходя в сознание.

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