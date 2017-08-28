События

13:55 28.08.2017

В Запорожье на Днепре сухогруз получил пробоины и сел на мель

В акватории Запорожья рядом с опорами недостроенного моста через р.Днепр украинский сухогруз с херсонской припиской "Профит" натолкнулся на неизвестное препятствие, получил пробоины и сел на мель, чтобы не затонуть.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", судно, перевозившее щебень, в данный момент находится на мели, накренилось и частично затоплено.

Главный специалист отдела контроля на водном транспорте "Укртрансбезопасности" Вадим Тырса рассказал агентству "Интерфакс-Украина", что сухогруз "Профит" потерпел аварию в районе Запорожья накануне вечером.

"Сухогруз "Профит" шел судоходным пролетом. В районе строящегося моста напоролся на неизвестное препятствие. Пробоины по трюмам, затопление пошло, выбросился на берег. Сейчас пытаемся достать кран, чтобы его разгрузить, а потом уже на ремонт. В результате аварии никто не пострадал", - рассказал В.Тырса.

Также он отметил, что капитан "Профита" вел судно строго по фарватеру и уже продемонстрировал доказательства этого на электронной карте, где зафиксирован ход сухогруза.

На данный момент в районе затопления судна работают водолазы, пытаясь выяснить, на какое именно препятствие оно могло напороться

Специальная комиссия приступила к расследованию происшествия.

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