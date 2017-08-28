События

13:20 28.08.2017

Харьковский Апелляционный админсуд возобновит работу после переезда в новое помещение

Апелляционный административный суд Харьковской области, в котором вечером 22 августа произошел пожар из-за попадания молнии, все еще не работает, поскольку старое здание непригодно для работы.

"Старое здание непригодно. Сейчас мы с Государственной судебной администрацией решаем вопрос относительно будущего помещения суда. Как только оно будет найдено, мы в короткие сроки возобновим работу", - сообщил агентству "Интерфакс-Украина" и.о. председателя суда Андрей Григоров в понедельник.

Как сообщалось, вечером 22 августа произошел пожар в здании Апелляционного административного суда Харьковской области на площади около 1800 кв.м. Причиной возгорания стала молния.

По информации и.о. руководителя аппарата суда Ильи Янчевского, серверное оборудование, которым обеспечивается автоматизированная система делопроизводства суда (АСДС), работники суда вывезли в безопасное место еще во время пожара, архив суда не пострадал. Дела, которые находились в кабинетах судей в металлических шкафах, частично залиты водой, но вполне подлежат восстановлению. Но от воды пострадали почти 70% компьютеров и оргтехника.

По предварительной информации, под угрозой обвала находятся перекрытия третьего этажа, наиболее поврежденные и огнем, и водой.

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Интерфакс-Украина
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