Посол Польши во вторник посетит Краматорск и Авдеевку, а также обсудит с Жебривским перспективы сотрудничества

Во вторник, 29 августа, посол Польши в Украине Ян Пекло посетит Краматорск и Авдеевку, а также встретится с главой Донецкой областной военно-гражданской администрации Павлом Жебривским.

"В ходе визита посол Ян Пекло посетит новые стартапы, созданные с помощью польской программы для развития, среди которых, среди прочего, производство инвентаря и снаряжения для спорта и отдыха, производство сыров, кафе", - сообщает в понедельник пресс-служба Донецкой ОГА.

Во время встречи председатель ОГА и Военно-гражданской администрации Павел Жебривский и посол Ян Пекло будут говорить о результатах польской помощи в последние годы, о направлениях сотрудничества в этой сфере в будущем, а также о текущей общественно-политической ситуации в регионе.

В обнародованной информации отмечается, что в 2015-16 годах Польша предоставила через ПРООН почти 3 млн злотых (более $820тыс. по курсу НБУ на 28 августа) на поддержку малого и среднего бизнеса для внутренне перемещенных лиц. В результате реализации этой части проекта около 200 переселенцев получили навыки написания бизнес-планов, получили деньги на открытие около 100 малых предприятий, в результате чего было создано 323 рабочих места.

Кроме этого, в Авдеевке летом текущего года был реализован проект, финансируемый в рамках Программы малых грантов посольства Республики Польша в Украине. В школе №6 были заменены окна и оборудованы кабинеты географии.

"В июле этого года Польша подписала договор с ПРООН, согласно которому выделит еще 2 млн злотых (около $550тыс. – ИФ) на продолжение реализации проекта в 2017-18 годы",- информируют в Донецкой ОГА.

В сентябре начинается проект по созданию двух информационно-интеграционных центров для внутренне перемещенных лиц и жителей громад в Бахмуте и Авдеевке. "В рамках проекта предусматривается, в частности, оказание психологической поддержки, внедрение программы ''cash for work'', создание мобильных групп социальной помощи и другие мероприятия. Общая сумма предусмотренная на реализацию проекта в 2017 году составляет почти миллион злотых (около $275тыс. – ИФ)", - говорится в информации.