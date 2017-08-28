Разыскиваемый Интерполом бывший топ-менеджер банка "Финансы и Кредит" задержан в РФ

в Петербурге задержали одного из бывших руководителей банка "Финансы и Кредит" (Киев) Олега Шапкина, разыскиваемого Интерполом за присвоение и растрату.

"24 августа 2017 года в 18:00 в ходе осуществления комплекса совместных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела Интерпола ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области у дома 58 на набережной р.Мойки был задержан 53-летний гражданин одной из сопредельных республик. Установлено, что он разыскивается правоохранительными органами своей страны за присвоение и растрату", - сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД РФ в пятницу.

Злоумышленник доставлен в территориальный отдел полиции. Инициатор розыска уведомлен о его задержании.

Источник уточнил "Интерфаксу", что задержанный – бывший зампредседателя правления банка "Финансы и Кредит" О.Шапкин. Официальным подтверждением личности задержанного "Интерфакс" не располагает.

Карточка 53-летнего О.Шапкина имеется на сайте Интерпола в разделе с разыскиваемыми персонами. Из нее следует, что он разыскивается по делу о присвоении, растрате или завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением.

Как сообщалось ранее, Национальный банк Украины в декабре 2015 года по предложению Фонда гарантирования вкладов физических лиц постановил отозвать банковскую лицензию и ликвидировать банк "Финансы и Кредит", бенефициаром которого выступал мажоритарий и исполнительный директор горнорудной компании Ferrexpo Константин Жеваго.

Банк "Финансы и Кредит" был основан в 1990 году.

Согласно данным Нацбанка, по размеру активов на 1 июля 2015 года банк занимал 10-е место среди 127 действовавших в стране банков. Его обязательства перед физлицами на 1 июля 2015 года были равны 16,98 млрд грн.