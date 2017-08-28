События

08:33 28.08.2017

КНДР запустила в Японское море сразу несколько баллистических ракет малой дальности - СМИ

КНДР в субботу утром осуществила запуск в сторону Японского моря нескольких баллистических ракет малой дальности, сообщают СМИ Южной Кореи со ссылкой на военных страны.

"Несколько неопознанных снарядов были запущены примерно в 6:49 утра по местному времени из провинции Канвондо. Они пролетели более 250 км в северо-восточном направлении, отмечают в Объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи", - говорится в сообщении.

Отмечается, что военные Южной Кореи и США в данный момент анализируют поступающую к ним информацию, касающуюся запуска ракет.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил в воскресенье, что в Вашингтоне расценивают как провокационный акт запуск Пхеньяном трех ракет малой дальности.

"Запуск любой баллистической ракеты - это нарушение резолюций СБ ООН. Мы рассматриваем это как акт провокации", - сказал он в интервью телеканалу Fox News, добавив, что международное сообщество не заинтересовано в том, чтобы у Пхеньяна было ядерное оружие.

"Мы продолжим нашу кампанию по оказанию мирного давления (...), работая с союзниками, работая с Китаем, чтобы посмотреть, сможем ли мы усадить режим в Пхеньяне за стол переговоров", - отметил Р.Тиллерсон.

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