События

02:02 28.08.2017

Почетное консульство Украины открыто в столице Иракского Курдистана

Почетное консульство Украины открылось в иракском городе Эрбиль, считающемся столицей Иракского Курдистана, сообщил глава департамента иностранных дел регионального правительства Курдистана Фалах Мустафа.

"Я тепло приветствую открытие почетных консульств МИДа Украины и МИДа Шри-Ланки в Эрбиле, ожидаю дальнейшего улучшения наших отношений", - написал он на своей странице в Твиттер.

Эрбиль - город в Ираке, столица Иракского Курдистана. Город с населением около 1,5 млн. человек, четвертый по величине город в Ираке после Багдада, Басры и Мосула.

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