Почетное консульство Украины открыто в столице Иракского Курдистана

Почетное консульство Украины открылось в иракском городе Эрбиль, считающемся столицей Иракского Курдистана, сообщил глава департамента иностранных дел регионального правительства Курдистана Фалах Мустафа.

"Я тепло приветствую открытие почетных консульств МИДа Украины и МИДа Шри-Ланки в Эрбиле, ожидаю дальнейшего улучшения наших отношений", - написал он на своей странице в Твиттер.

Эрбиль - город в Ираке, столица Иракского Курдистана. Город с населением около 1,5 млн. человек, четвертый по величине город в Ираке после Багдада, Басры и Мосула.