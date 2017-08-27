Пожар в Боржомском ущелье Грузии полностью ликвидирован, часть живой силы и техника остаются для предотвращения новых возгораний

Министр внутренних дел Грузии Георгий Мгебришвили заявил, что пожар в Боржомском ущелье ликвидирован полностью.

"Пожар полностью ликвидирован. Часть живой силы и техники остаются в зоне стихии, чтобы риски были бы сведены к минимуму и какой-либо очаг не проснулся", - сказал Г.Мгебришвили журналистам вечером в воскресенье.

По словам министра, возглавляющего чрезвычайный штаб по ликвидации пожара, на месте остаются около тысячи сотрудников МВД Грузии (пожарные-спасатели и сотрудники департамента по особым поручениям), а также рота Минобороны. "Здесь же 50 сотрудников компаний, подведомственных Минэнерго, на месте остается и техника", - сказал Г.Мгебришвили.

При этом он отметил, что завтра утром Грузию покинет прибывшая из Азербайджана и Армении помощь в виде живой силы и спецтехники, сообщив, что в зоне стихии сейчас находятся один грузинский вертолет и один - белорусского МЧС, остальные уже покинули территорию республики.

Что касается вертолета погранполиции МВД Грузии, потерпевшего в воскресенье утром аварию, по словам руководителя штаба, "предположительно, завтра он будет извлечен из воды и доставлен спецтехникой в Тбилиси, где и будет проведена его экспертиза".

Пожар в Боржомском ущелье начался днем 20 августа. Согласно предварительным данным, за эти дни сгорело порядка 100 га уникального леса.

В Боржомском ущелье находится Боржоми-Харагаульский национальный парк с богатой флорой и фауной - один из самых больших национальных парков в Европе с площадью в 5,3 тыс. кв. км, что составляет 7,6% всей территории Грузии.