События

13:30 27.08.2017

На оружейном складе в Азербайджане произошел взрыв

Шесть человек получили осколочные ранения в результате взрыва на складе оружия в воинской части Минобороны Азербайджана, сообщили агентству в Минздраве республики Азербайджан.

"Шесть человек получили легкие осколочные ранения. Они доставлены в Сиязяньский диагностический центр", - сказали в министерстве.

При этом в министерстве не уточнили, являются раненные военными или гражданскими лицами.

Как сообщалось ранее, снаряды, разлетевшиеся в результате взрыва на складе боеприпасов в Азербайджане, попали в близлежащие жилые дома.

Идет эвакуация жителей поселка Гилязи, Сталчай и других населенных пунктов, находящихся поблизости от места происшествия.

Главное управление дорожной полиции (ГУДП) Азербайджана полностью ограничило движение транспорта в районе взрыва. Перекрыта часть дороги по направлению к азербайджано-российской госгранице.

Прибывшие на место происшествия бригады скорой помощи не могут подойти к месту происшествия из-за бушующего там пожара.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Сын нардепа Шуфрича сбил человека на пешеходном переходе

Боевики 35 раз нарушали "режим тишины"

Волкер: Украина не готова к вступлению в НАТО

Во Франции мужчина с ножом напал на прохожих, есть раненые

Боевики 8 раз открывали огонь в зоне АТО в субботу

ПОСЛЕДНЕЕ

Полицейские Донетчины обнаружили большой схрон боеприпасов и взрывчатки

Умер режиссер "Американской резни бензопилой" Тоуб Хупер

Порошенко поздравил дончан с Днем города: Мы о вас помним и упорно боремся за ваше возвращение в Украину

В Молдове отмечают День независимости

Россиянка пыталась выехать из Украины на ВАЗе с поддельным номером

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
Price ua
РЕКЛАМА