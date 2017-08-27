В Молдове отмечают День независимости

Молдова отмечает в воскресенье 26-ю годовщину провозглашения независимости республики.

Как передает корреспондент "Интерфакса", с утра высшее руководство страны - президент Игорь Додон, председатель парламента Андриан Канду и премьер-министр Павел Филип возложили цветы к памятнику господарю Молдовы Штефану Великому и к памятнику "Скорбящей матери" на Мемориальном комплексе "Вечность".

Президент написал на своей странице в Facebook, что "празднование Дня независимости - событие особой важности, в этот день мы осознаем национальную гордость молдавской нации".

"За прошедшие 26 лет Молдове пришлось пройти через много испытаний и столкнуться с серьезными вызовами, однако мы доказали, что в состоянии сохранить государственность нашей страны", - отметил И.Додон.

Глава государства поздравил сограждан с Днем независимости. "У Молдовы есть будущее!" - добавил он.

В свою очередь П.Филип, открывая праздничные мероприятия на центральной площади Молдовы в Кишиневе, заявил, что "европейское будущее Молдовы - необратимо". По его словам, Молдова "обрела независимость благодаря смелости определенных политиков".

"Возможно, за это время было больше обещаний, чем результатов, больше бедности, чем благосостояния", - заметил премьер, назвав "опасными призывы к смене внешнеполитического курса Молдовы".

"Я верю в будущее Молдовы, но нужно перестать разделять людей. Нам как никогда нужно быть едиными", - подчеркнул П.Филипп, высказавшись за то, чтобы политики, поддерживающие курс Молдовы на сближение с Евросоюзом действовали эффективнее, сообща и единым фронтом.

Председатель правящей в Молдовы Демократической партии Влад Плахотнюк, который является координатором правящей коалиции, в своем поздравлении согражданам в Фейсбуке написал: "Декларация независимости, принятая 27 августа 1991 года представляет собой не только акт политической воли, но и основу государства, способного взять свою судьбу в свои руки. Этот праздник - для всех граждан и он о смелости, свободе и единстве".

"На нас лежит ответственность строить и в дальнейшем современную, сильную и независимую Молдову, которой мы все будем гордиться. В наших силах быть едиными и решиться выбрать путь, по которому идти вперед...", - подчеркнул политик.

По случаю празднования 26-летия независимости республики в воскресенье пройдет целый ряд торжественных мероприятий. На центральной площади Кишинева в течение дня будут выступать артисты, оркестры и ансамбли Молдовы.

Завершится праздник в Кишиневе после полуночи салютом и лазерным шоу.

В городе Бельцы на севере Молдовы, мэр которого Ренато Усатый вот уже более года скрывается в Москве по причине политического преследования властями республики, на праздничном концерте выступят народная артистка Молдовы, Украины и СССР София Ротару, звезда русского шансона Ирина Круг, румынская группа Fly Project и ряд молдавских исполнителей.

В г.Оргееве, мэром которого является бизнесмен Илан Шор, которому вынесен приговор на семь с половиной лет лишения свободы, по случаю Дня независимости Молдовы впервые пройдет авиашоу с участием лучших пилотов Румынии.

И.Шор, находящийся пока на свободе в связи с оспариванием его защитой решения суда, откроет отремонтированную историческую улицу Василе Маху, а его супруга - российская певица Жасмин выступит перед гостями с песней Romantica на румынском языке.