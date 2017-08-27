События

09:18 27.08.2017

Боевики 35 раз нарушали "режим тишины"

За минувшие сутки боевики в зоне АТО 35 раз применяли оружие, используя стрелковое оружие, потерь среди наших украинских военных нет, сообщают в пресс-штабе АТО.

Наибольшее количество случаев открытия огня со стороны противника произошли на Приморском направлении, где боевики 6 раз обстреливали из крупнокалиберных пулеметов украинские укрепления на подступах к Водяному. Краткосрочные огневые провокации зафиксированы и в районах Широкино и Павлополя.

На Донецком направлении в конце суток незаконные вооружения дважды били из гранатометов по Авдеевский промзоне. Кроме того, боевики несколько раз обстреливали из стрелкового оружия украинские опорные пункты неподалеку Зайцевого.

На Луганском направлении зафиксирован лишь один обстрел у Станицы Луганской.

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Интерфакс-Украина
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