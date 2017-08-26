11 человек задержаны в Москве во время акции "За свободный интернет"

Более десяти человек задержаны на митинге в защиту свободного интернета в Москве, сообщил один из задержанных, член движения "Открытая Россия" Никита Сафронов.

"Нас всего 11 человек, нас сейчас завозят на территорию ОВД Красносельского района. Задержали всех, кто в рамках митинга "За свободный интернет" стоял с плакатами в защиту (журналиста "Новой газеты") Али Феруза, и заодно всех, кто рядом находился", - сказал Н.Сафронов.

По его словам, в ОВД уже находятся две девушки, задержанные на митинге с ЛГБТ-символикой.

Согласованный с властями Москвы митинг "За свободный интернет" проходит в Москве на проспекте Сахарова. По данным полиции, в акции принимают участие тысячи человек.

Организаторами акции выступают ПАРНАС совместно с партией "Гражданская инициатива", "Пиратской партией", "Либертарианской партией", партией "Демократический выбор", "Протестной Москвой" и общественными организациями "РосКомСвобода" и "Левый блок".