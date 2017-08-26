Три поезда с пассажирами загорелись в Украине за три дня

Киевской, Винницкой и Закарпатской областях за три дня произошло возгорание поездов с пассажирами, никто не пострадал, сообщает издание "Тиждень.ua".

Так, по информации издания, утром 26 августа в Киевской области возле Фастова во время движения загорелся электропоезд №828 Жмеринка – Киев. Как сообщает интернет-издание "Левый берег", пожар возник около 10:06 в вагоне №10, потом огонь перекинулся на соседний вагон №9.

Пока не приехали пожарные, пламя пытались погасить силами бригады поезда.

Жертв нет, пассажиры успели выйти из вагонов.

Днем ранее, в пятницу, 25 августа, в Хустском районе Закарпатской области возник пожар в пригородном поезде Королево – Тересва. Как сообщила пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, возгорание возникло во время движения в моторном отсеке.

Машинист остановил поезд, отцепил кабину и организовал эвакуацию пассажиров. До прибытия пожарных железнодорожники тушили пожар огнетушителями.

Во время инцидента никто не пострадал.

Перед этим в четверг вечером, 24 августа, в Винницкой области во время движения загорелся пассажирский поезд "Гайворон - Рудница". Как передает местный сайт "20 минут", машинист отцепил три вагона, в которых находились 25 человек. Когда пожарные приехали на место происшествия, огонь успел охватить весь локомотив.

Никто пассажиров и персонала не пострадал. О причинах возгорания пока ничего не известно.