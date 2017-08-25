Более 10 человек пострадали и один погиб в результате ДТП с участием маршрутных такси в Одессе

Крупное ДТП произошло вечером в пятницу в Одессе. Как сообщила журналистам пресс-секретарь патрульной полиции Одессы Алла Марченко, на ул. Грушевского в районе Автовокзала столкнулись три транспортных средства.

По словам А.Марченко, по предварительной версии, ДТП произошло в результате выезда на встречную полосу движения автомобиля "Митцубиси", где он столкнулся с автобусом. В свою очередь автобус откинуло на микроавтобус, который ехал в попутном с ним направлении.

По состоянию на 21.30 А.Марченко сообщила, что за медицинской помощью после ДТП обратились три человека.

Позднее советник начальника Главного управления Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк сообщил, что в данном ДТП пострадало "около 11 человек" и один человек погиб.