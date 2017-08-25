Украинские военные летчики завершили подготовку к "International Airshow - 2017" в Польше

Летный и инженерно-технический состав 831-й бригады тактической авиации воздушного командования "Центр" завершил подготовку к участию в международном авиационном показе "International Airshow - 2017", который будет проходить 26-27 августа в польском городе Радом.

Как сообщается на официальном сайте Минобороны в пятницу, Украина будет представлена на авиашоу двумя самолетами-истребителями Су-27 и военно-транспортным самолетом Ан-26.

"Украинские истребители Су-27 показали свою пилотажную программу в 2013 году. Полковник Александр Оксанченко и подполковник Дмитрий Фишер на учебно-боевом Су-27 завоевали сердца европейской публики и получили благодарность от президента Польши. Оба пилота будут представлять Украину и на нынешнем "International Airshow - 2017", - сообщают в ведомстве.

С тех пор летчики увеличили количество фигур высшего пилотажа и добавили новые элементы, которые выполняются на малых и предельно малых высотах. В целом программа составлена таким образом, чтобы во время выступления показать возможности самолета-истребителя, его маневренность и профессиональный уровень военного летчика, не выходя за пределы визуальной видимости.