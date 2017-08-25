В День независимости от обстрелов боевиков на Донбассе были ранены четверо военных, один из них скончался

Вследствие обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований на востоке Украины в четверг, 24 августа, были ранены четверо украинских военнослужащих, один их них скончался в медучреждении в ночь на пятницу, сообщает спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

"За минувшие сутки вследствие боевых действий погибших в рядах Вооруженных сил Украины нет. Трое военнослужащих получили ранения. Этот инцидент случился в районе шахты Бутовка вследствие вражеского обстрела", - рассказал А.Мотузяник на брифинге в пятницу.

Еще один военнослужащий был ранен возле пгт Талаковка Мариупольского горсовета, спасти его жизнь не удалось. "Дополнительно информируем, что вчера, 24 августа, в 23:45 во время хаотичного обстрела украинских позиций из стрелкового оружия в районе Талаковки – это мариупольское направление – получил ранения украинский военнослужащий. Ему была срочно предоставлена экстренная медицинская помощь, и он был доставлен в военное медицинское учреждение, но, к сожалению, после полуночи, в 0.06, уже с начала этих суток, от полученных ранений военнослужащий умер", - рассказал спикер Минобороны по вопросам АТО.

"Мы выражаем соболезнования родным и близким воина", - сказал А.Мотузяник.

По его словам, на луганском направлении наиболее интенсивными в четверг были обстрелы в районе Бахмутской трассы и в Попаснянском районе, где боевики выпустили по позициям сил АТО более 30 снарядов. По одному обстрелу было также в районе пгт Станица Луганская и с.Желтое Славяносербского района. Всего незаконные вооруженные формирования осуществили на этом направлении 11 обстрелов за сутки, из них 6 – с применением запрещенного минскими договоренностями тяжелого вооружения (минометов).

На донецком направлении, по словам спикера Минобороны, основные боевые действия развернулись возле г.Авдеевка и в районе шахты Бутовка, однако боевики использовали там исключительно легкое вооружение. При этом в с.Троицкое Ясиноватского района на Светлодарской дуге боевики осуществили 2 минометых обстрела, выпустив более 25 мин. Всего незаконные вооруженные формирования осуществили на этом направлении 8 вооруженных провокаций за сутки.

На мариупольском направлении боевики с утра выпустили из минометов 10 снарядов в районе с.Чемарлык Волновахского района, а также нарушали режим тишины в с.Тарамчук Марьинского района и с.Водяное Новоазовского района. "Во время одного из вышеуказанных инцидентов украинские войска открыли огонь в ответ", - отметил А.Мотузяник.