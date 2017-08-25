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12:45 25.08.2017

Украина и Молдова вскоре запустят движение через мост в Броннице

Заместитель министра иностранных дел Республики Молдова по европейской интеграции Даниэла Морарь анонсировала скорый запуск автомобильного движения через мост Бронница-Унгурь (Винницкая обл.) на украино-молдавской границе, а также подчеркнула важность сотрудничества двух стран в вопросе установления совместного таможенного и приграничного контроля.

"Мы сотрудничаем с Украиной в рамках Миссии Европейского Союза по приграничной помощи Молдове и Украине (EUBAM) в вопросах совместного контроля молдавско-украинской границы. Очень важно продолжить это сотрудничество… Вскоре мы должны запустить совместный мост в Броннице. Это окажет непосредственное влияние на жизнь граждан: на транспорт и на торговлю", - сказала Д.Морарь в эксклюзивном блиц-интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Она также напомнила, что в середине июля Украина и Молдова ввели в эксплуатацию совместный приграничный контроль в пункте пропуска "Кучурган-Первомайск" (Одесская обл.).

Замминистра также выразила удовлетворенность уровнем двустороннего сотрудничества и выразила намерение двух сторон углубить его.

"Мы с нетерпением ожидаем следующего заседания межправительственного комитета по экономическому сотрудничеству, где мы обсудим многие секторальные и экономические проекты, и инициативы сотрудничества", - добавила Д.Морарь.

Полный текст блиц-интервью Д.Морарь будет обнародован на сайте агентства "Интерфакс-Украина" в открытом доступе.

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