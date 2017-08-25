Разыскиваемый Интерполом топ-менеджер банка "Финансы и Кредит" задержан в Петербурге

Полицейские задержали в Петербурге одного из руководителей украинского банка "Финансы и кредит" Олега Шапкина, разыскиваемого Интерполом за присвоение и растрату.

"24 августа 2017 года в 18.00 в ходе осуществления комплекса совместных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела Интерпола главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области у дома 58 на набережной реки Мойки был задержан 53-летний гражданин одной из сопредельных республик. Установлено, что он разыскивается правоохранительными органами своей страны за присвоение и растрату", - сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД в пятницу.

Мужчина доставлен в территориальный отдел полиции. Инициатору розыска сообщили о его задержании.

Источник уточнил "Интерфаксу", что задержанный - заместитель председателя правления киевского банка "Финансы и кредит" Олег Шапкин. Официальным подтверждением личности задержанного "Интерфакс" не располагает.

Карточка 53-летнего украинца О.Шапкина имеется на сайте Интерпола в разделе с разыскиваемыми персонами. Из нее следует, что он разыскивается по делу о присвоении, растрате или завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением.

Банк "Финансы и Кредит" основан в Киеве 1990 году. По данным банка, на начало сентября 2014 года его основными акционерами являлись ООО "Аскания" (45,92%), ЧАО "F&C Realty" (41,58%), ООО "Индастриал констракшн" (6,79%).

Согласно данным Нацбанка Украины, по размеру активов на 1 июля 2014 года банк занимал 13-е место среди 173 действовавших в стране банков.