Бразилия открыла доступ к огромным территориям в Амазонии для добычи полезных ископаемых

Власти Бразилии открыли около 15 тыс. кв. км в Амазонии для добычи полезных ископаемых, поскольку, согласно предварительными исследованиям, эти территории в штатах Амапа и Пара могут располагать значительными запасами золота, меди и других минералов, пишет бразильская O Globo.

В 1984 году на этих землях был создан заповедник площадью 46,5 тыс. кв. км, но правительство приняло решение его упразднить, оставив охраняемый статус лишь для девяти сравнительно небольших участков - в основном там, где проживает коренное население. Вместе с тем горнорудные работы будут разрешены примерно на трети территории.

Экологи назвали закрытие заповедника настоящей катастрофой и упрекнули правительство в том, что оно не вынесло этот вопрос на публичное обсуждение, сообщает CNBC. Освоение месторождений в этом регионе "приведет к демографическому взрыву, обезлесению, уничтожению водных ресурсов, утрате биоразнообразия и конфликтам из-за земельной собственности", считает координатор бразильского отделения Всемирного фонда дикой природы Мишел де Соуза.

Вслед за активистами на инициативу правительства ополчилась оппозиция: сенатор Рандолфе Родригеc назвал его "крупнейшим ударом по Амазонии за последние 50 лет".