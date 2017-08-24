Жертвы взрыва на Грушевского – родственники Героя Украины Чибинеева – СМИ

Жертвами взрыва на ул.Грушевского в центре Киева оказались родственники Героя Украины командира роты снайперов 79 отдельной десантно-штурмовой бригады Высокомобильных десантных войск ВСУ, капитана Валерия Чибинеева, сообщает канал "112.Украина".

Пострадавшие приходятся В.Чибинееву женой, тещей и другом семьи и находятся в отделении политравмы Киевской городской клинической больницы №17.

"Мы госпитализировали из трех пострадавших двоих, мужчину и женщину", - сообщил корреспонденту канала дежурный врач.

Согласно сообщению, состояние пострадавших стабильное. Детали состояния и характер полученных травм не уточняются по просьбе пострадавших.

Как сообщалось, по факту взрыва на улице Грушевского в Киеве открыто уголовное производство по статье "покушение на убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц", сообщил отдел коммуникации полиции Киева.

"Следователи начали уголовное производство по ст. 15 ч. 2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц) Уголовного кодекса Украины. Полиция устанавливает лиц, причастных к преступлению", - отмечается в сообщении.

На месте взрыва работают правоохранители, которые осматривают территорию, устанавливают свидетелей и очевидцев, а также камеры видеонаблюдения, которые могли зафиксировать момент взрыва.

Информация о взрыве неизвестного предмета на улице Грушевского поступила в полицию в 14.06.

Президент Украины Петр Порошенко присвоил почетное звание "Герой Украины" командиру роты снайперов 79 отдельной десантно-штурмовой бригады Высокомобильных десантных войск ВСУ, капитану Валерию Чибинееву во время парада по случаю 25-й годовщины независимости Украины на Крещатике 24 августа 2016 года.

Капитан В.Чибинеев с первых дней российской агрессии стал на защиту территориальной целостности и независимости Родины. В составе 1 аэромобильно-десантного батальона участвовал в освобождении Красного Лимана (Донецкая обл.).

При ведении боевых действий в районе поселка Бирюково (Луганская обл.) в июне 2014 года подразделение, возглавляемого капитаном В.Чибинеевым, уничтожил диверсионно-разведывательную группу противника и взял в плен двух военных террористических войск. В январе 2015 года оборонял Донецкий аэропорт вблизи взлетной полосы аэропорта.

Во время выполнения боевого задания на наблюдательном посту вблизи Авдеевки в июле 2016 года в ходе успешно проведенных операций группами снайперов под руководством капитана была уничтожена живая сила расчетов пулеметов и гранатометов и одного снайпера (всего 12 подтвержденных целей). В конце этого же месяца получил ранения в результате обстрела позиций артиллерией террористов, но продолжал руководить подразделением.