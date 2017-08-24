Германские военные останутся в Литве для усиления безопасности страны – Штайнмайер

Германские военные, возглавляющие дислоцирующийся в Литве международный батальон союзников, будут находиться в стране до тех пор, пока ситуация с безопасностью не улучшится, заявил президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер.

"Ситуация после противоправной аннексии Крыма изменилась, и Литва в большей степени, чем любая другая страна ощущает эту угрозу", - сказал германский президент журналистам на встрече в Вильнюсе с президентом Литвы Далей Грибаускайте.

Он отметил, что "германские военнослужащие будут находиться в Литве до тех пор, пока ситуация объективно не изменится в лучшую сторону, нам нужно будет выполнять это решение".

В свою очередь Д.Грибаускайте заявила, что батальоны НАТО, находящиеся в Балтийских странах и Польше, обеспечивают должное сдерживание всевозможных угроз.

Вместе с тем она подчеркнула, что следует "продолжить наращивать защитные механизмы стран Балтии".

"Мы будем инвестировать в альянс и впредь, чтобы следующий саммит НАТО был посвящён дальнейшей реформе НАТО, которая должна инвестировать в новое качество и скорость принятия решений, должна пересмотреть карту дислокации сил НАТО, уделяя больше внимания восточному флангу НАТО и особенно противовоздушной обороне", - сказала глава Литвы.

Она поддержала решение Берлина возглавить батальон в Литве и сказала, что "Германия смогла преодолеть довольно сложные чувства, принимая такое решение".

В этом году международные батальоны НАТО, сформированные из военнослужащих 23 стран, были размещены по всей территории Балтийских стран и в Польше. В Альянсе заявили, что это необходимо в связи с действиями Российской Федерации в отношении Украины и в регионе Балтийского моря.