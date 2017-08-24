События

18:44 24.08.2017

Германские военные останутся в Литве для усиления безопасности страны – Штайнмайер

Германские военные, возглавляющие дислоцирующийся в Литве международный батальон союзников, будут находиться в стране до тех пор, пока ситуация с безопасностью не улучшится, заявил президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер.

"Ситуация после противоправной аннексии Крыма изменилась, и Литва в большей степени, чем любая другая страна ощущает эту угрозу", - сказал германский президент журналистам на встрече в Вильнюсе с президентом Литвы Далей Грибаускайте.

Он отметил, что "германские военнослужащие будут находиться в Литве до тех пор, пока ситуация объективно не изменится в лучшую сторону, нам нужно будет выполнять это решение".

В свою очередь Д.Грибаускайте заявила, что батальоны НАТО, находящиеся в Балтийских странах и Польше, обеспечивают должное сдерживание всевозможных угроз.

Вместе с тем она подчеркнула, что следует "продолжить наращивать защитные механизмы стран Балтии".

"Мы будем инвестировать в альянс и впредь, чтобы следующий саммит НАТО был посвящён дальнейшей реформе НАТО, которая должна инвестировать в новое качество и скорость принятия решений, должна пересмотреть карту дислокации сил НАТО, уделяя больше внимания восточному флангу НАТО и особенно противовоздушной обороне", - сказала глава Литвы.

Она поддержала решение Берлина возглавить батальон в Литве и сказала, что "Германия смогла преодолеть довольно сложные чувства, принимая такое решение".

В этом году международные батальоны НАТО, сформированные из военнослужащих 23 стран, были размещены по всей территории Балтийских стран и в Польше. В Альянсе заявили, что это необходимо в связи с действиями Российской Федерации в отношении Украины и в регионе Балтийского моря.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Взорвавшийся в центре Киева предмет неизвестные бросили со стороны Мариинского парка

Боевики с полуночи 11 раз обстреляли позиции сил АТО

Число пострадавших от взрыва на Грушевских увеличилось до трех человек

СБУ вместе с полицией работает на месте взрыва на ул.Грушевского в Киеве, основная версия – хулиганство

Полиция задержала мужчину, который причастен к убийству иностранца в Киеве

ПОСЛЕДНЕЕ

Жертвы взрыва на Грушевского – родственники Героя Украины Чибинеева – СМИ

В Умани на концерте травмированы 6 детей, полиция открыла дело

Чистый приток мигрантов в Великобританию упал на четверть в год Brexit

Тиллерсон поздравил украинцев с Днем Независимости и заверил в поддержке территориальной целостности Украины

Следователи квалифицировали взрыв на Грушевского в Киеве как "покушение на убийство"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
http://price.ua
РЕКЛАМА