События

15:24 24.08.2017

СБУ вместе с полицией работает на месте взрыва на ул.Грушевского в Киеве, основная версия – хулиганство

Оперативно-следственная группа Службы безопасности Украины работает на месте взрыва неизвестного устройства на ул. Грушевского в центре Киева, сообщила агентству "Интерфакс-Украина" спикер СБУ Елена Гитлянская.

"Наша оперативно-следственная группа совместно с полицией работает на месте взрыва на Грушевского. Основная версия - хулиганство", - сказала она агентству.

Как сообщают СМИ, на место происшествия прибыли секретарь СНБО Александр Турчинов, глава Национальной полиции Украины Сергей Князев.

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Интерфакс-Украина
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