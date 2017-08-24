СБУ вместе с полицией работает на месте взрыва на ул.Грушевского в Киеве, основная версия – хулиганство

Оперативно-следственная группа Службы безопасности Украины работает на месте взрыва неизвестного устройства на ул. Грушевского в центре Киева, сообщила агентству "Интерфакс-Украина" спикер СБУ Елена Гитлянская.

"Наша оперативно-следственная группа совместно с полицией работает на месте взрыва на Грушевского. Основная версия - хулиганство", - сказала она агентству.

Как сообщают СМИ, на место происшествия прибыли секретарь СНБО Александр Турчинов, глава Национальной полиции Украины Сергей Князев.