События

14:32 24.08.2017

Санкции удерживают Россию за столом переговоров, эти меры будут сохранены до выполнения договоренностей – Порошенко и Мэттис

Санкции в отношении России не являются самоцелью, но помогают удерживать российскую сторону за столом переговоров, заявил президент Украины Петр Порошенко.

"Отдельно хотел бы подчеркнуть, что санкции не являются самоцелью, а являются только инструментом, чтобы Россия была за столом переговоров, и для обеспечения полной имплементации Минского процесса", - сказал П.Порошенко журналистам после переговоров с министром обороны США Джеймсом Мэттисом в четверг в Киеве.

Глава Украинского государства также приветствовал недавнее расширение пакета санкций США против России.

В свою очередь, Дж.Мэттис отметил, что США продолжит осуществлять давление на Россию посредством санкций.

"США и союзники будут в дальнейшем поддерживать Украину в её борьбе, и санкции будут сохранены, пока Россия не начнет выполнять ранее заявленные договоренности. США прилагают значительные дипломатические усилия для того, чтобы урегулировать конфликт", - указал он.

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