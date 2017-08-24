США продолжат помощь Украине в оборонном секторе и ждут имплементации стандартов НАТО

США будут оказывать Украине помощь в оборонном секторе и ждут имплементации стандартов НАТО, заявил министр обороны США Джеймс Мэттис.

"Мы и дальше обязуемся предоставлять вам помощь в ваших усилиях по защите вашей страны, народа Украины. Мы поддерживаем украинские усилия, направленные на реформирование оборонного сектора, сектора безопасности в соответствии с международными стандартами, благодаря чему Вооруженные силы Украины становятся более эффективными", - сказал Дж.Мэттис журналистам после переговоров с президентом Украины Петром Порошенко в четверг в Киеве.

Он также добавил, что США ожидают в этом вопросе полной имплементации стандартов НАТО.